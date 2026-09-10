KARPACZ, 10 SET - "Se la Russia attaccasse uno dei Paesi baltici, la Polonia dovrebbe essere la prima a chiedere l'attivazione dell'articolo 5 della Nato". Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, in un'intervista nel corso del 35/o Forum Economico di Karpacz. Il ministro ha aggiunto che, in una simile eventualità, presenterebbe immediatamente al governo e al presidente la richiesta di attivazione della clausola di difesa collettiva dell'Alleanza. Quanto al ruolo delle forze armate polacche, il ministro ha precisato che, una volta attivato l'articolo 5, i compiti dei militari verrebbero stabiliti dal comando delle forze alleate della Nato. Kosiniak-Kamysz ha inoltre sostenuto che Varsavia dovrebbe essere pronta a fornire assistenza anche sul piano bilaterale, anche nel caso in cui l'articolo 5 non fosse immediatamente attivato. Il ministro ha criticato in questo contesto le dichiarazioni dell'ex ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, secondo cui i soldati polacchi non avrebbero il compito di difendere la Lettonia. "Se mettiamo in dubbio che aiuteremo i nostri vicini più prossimi - ha osservato - come possiamo aspettarci che qualcuno aiuti noi?". La Polonia mantiene militari in Lettonia nell'ambito del contingente multinazionale guidato dal Canada.
Polonia, 'se Mosca attacca i Baltici, subito l'articolo 5 Nato'
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