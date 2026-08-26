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Polizia Nepal, 'recuperati 157 corpi dalle zone colpite dall'alluvione'

(vedi il servizio delle ore 19.36) ROMA, 26 AGO - La polizia nepalese ha comunicato che sono stati recuperati 157 corpi dalle zone colpite dalla devastante alluvione avvenuta oggi al confine con il Tibet. Lo riporta il Guardian. La polizia ha inoltre riferito che 49 feriti sono ricoverati in ospedale e che finora sono stati dispiegati oltre 3.300 agenti di polizia.

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