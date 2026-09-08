ROMA, 08 SET - In relazione al convegno a Torino organizzato dai sindacati Fsp-polizia di Stato e Fmpi e al quale è annunciata la partecipazione di Roberto Vannacci, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che si tratta "di una iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del Questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla polizia di Stato".
Polizia, convegno con Vannacci non sarà aggiornamento professionale
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