Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Polizia Berlino, non è ancora chiaro se l'attentatore avesse complici

BERLINO, 26 LUG - "Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo hanno sostenuto": lo ha detto, come riporta la Bbc, Florian Nath, portavoce della polizia di Berlino riferendosi al sospettato per l'attacco al Pride di Berlino. Nath ha aggiunto che da ieri sera più di mille agenti di polizia stanno lavorando al caso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...