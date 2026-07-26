BERLINO, 26 LUG - "Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo hanno sostenuto": lo ha detto, come riporta la Bbc, Florian Nath, portavoce della polizia di Berlino riferendosi al sospettato per l'attacco al Pride di Berlino. Nath ha aggiunto che da ieri sera più di mille agenti di polizia stanno lavorando al caso.
Polizia Berlino, non è ancora chiaro se l'attentatore avesse complici
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...