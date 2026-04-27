Polimeni (Sapienza), 'Giulio Regeni simbolo di difesa valori non negoziabili'

ROMA, 27 APR - "Aprire con il docufilm dedicato a Giulio Regeni ha un significato di cui non sfugge l'importanza. La Sapienza, insieme ad altri atenei italiani, vuole gridare alla libertà di ricerca. L'esempio di Giulio è un simbolo di cui fare memoria come progettualità del futuro e ricordo sulla necessità di difendere dei valori non negoziabili'. Così la rettrice dell'Universià La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, prima della proiezione del docufilm "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" che inaugura la struttura del Nuovo cinema Ateneo. "Oggi è una gran bella giornata per La Sapienza. Il Nuovo teatro Ateneo è tornato a vita con un calendario di eventi che mantengono la funzione di laboratorio didattico e di ricerca. Oggi inizia a vivere come il Nuovo cinema Ateneo", conclude