REGGIO EMILIA, 30 GIU - Davanti alla pizzeria una processione di persone del quartiere per ricordare il titolare Raffaele Stipa, il 67enne ucciso accoltellato ieri sera a Reggio Emilia da un cliente che voleva mangiare gratis. C'è chi porta un fiore e chi scrive un messaggio su un foglio accanto a un pupazzetto. "Era una bravissima persona - racconta una signora del quartiere - noi della zona venivamo tutti qui a mangiare una pizza. Aveva una gentilezza che andava oltre. Mi dispiace tantissimo, è morto dove aveva dedicato la vita". Raffaele, originario di Capo d'Orlando (Messina), era arrivato trent'anni fa a Reggio Emilia e gestiva la pizzeria Yoghi da oltre vent'anni insieme alla sorella rimasta ferita dal killer mentre cercava di difendere il fratello.
Pizzaiolo ucciso, fiori e messaggi dei reggiani davanti al locale
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