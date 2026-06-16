GIULIANOVA, 16 GIU - "Quest'orribile episodio è l'ennesima dimostrazione che il rafforzamento della tutela degli animali, con l'approvazione della legge Brambilla, è stata una scelta fondamentale e necessaria: si tratta solo di applicarla. Per il delinquente, autore del maltrattamento, la riforma prevede 2 anni di carcere e 30.000 euro di multa". Con queste parole l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, ha commentato il gravissimo atto di crudeltà registrato a Giulianova, in provincia di Teramo, dove un uomo è stato denunciato per avere scaraventato un cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta, procurandogli lesioni e contusioni varie. Brambilla coglie l'occasione per ringraziare, in una nota, i Carabinieri e i cittadini che hanno contribuito a salvare il giovane animale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, l'episodio è accaduto sul lungomare Spalato di Giulianova. Immediatamente soccorso, il cane è stato curato dal personale veterinario della Asl di Teramo; i militari hanno poi denunciato l'uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per maltrattamento di animali, facendo contestualmente scattare il sequestro preventivo del cucciolo, che è stato affidato in custodia temporanea a un'associazione animalista del territorio.
Pitbull scagliato contro un'auto, Brambilla 'responsabile rischia due anni'
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