Pioggia, grandine e vento sull'Alessandrino, soprattutto nel Casalese

ALESSANDRIA, 02 GIU - Come da previsioni, l'annunciata perturbazione ha colpito nel tardo pomeriggio parte della provincia di Alessandria. Dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco segnalata una ventina di chiamate, soprattutto dalla Val Cerrina nel Casalese per cavi sfiammanti, alberi su strada, cantine e garage allagati. Grandine di grosse dimensioni, con chicchi fino a 5 centimetri di diametro, a Murisengo e Odalengo Grande. Il violento temporale che si è abbattuto sulla vicina Gabiano - con anche raffiche di vento - ha abbattuto piante, molte finite sulle carreggiata. "Crollato il porticato di una legnaia in frazione Piagera - fa sapere il sindaco Stefano Vedovato -. Danni ingenti al Castello e al parco secolare. Vetri di abitazioni e l'auto di servizio dei carabinieri sono stati colpiti. La risposta della comunità è stata però tempestiva. Con i consiglieri comunali molti i concittadini che si sono messi a disposizione per ripristinare il tutto e ritornare rapidamente alla normalità". A Castelnuovo Scrivia, nel Tortonese, la tradizionale messa del 2 Giugno per ricordare le vittime del Covid, dal Bosco della Memoria è stata spostata questa sera nella chiesa parrocchiale.