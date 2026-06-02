Pioggia di bombe su Kiev e l'Ucraina, 5 morti e decine di feriti

ROMA, 02 GIU - I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un 'attacco combinato': un morto, almeno 20 feriti, incendi e blackout in città il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece quattro morti e almeno 16 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita, da 15 droni d'attacco e 2 missili: almeno dieci i feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine ucraino: "Nel villaggio di Shchekino, distretto di Rylsky, un drone nemico ha attaccato un veicolo civile", ha detto il governatore locale.