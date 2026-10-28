IL CAIRO, 28 OTT - Almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita e una terza risulta dispersa a seguito di inondazioni improvvise provocate ieri sera da piogge torrenziali nel Sinai meridionale, nella zona di Wadi Watir. Le tre persone erano a bordo di una betoniera, travolta dall'acqua. Particolarmente colpita la città di Nuweiba, dove la strada principale per Taba è stata chiusa e il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza. Nel luogo dell'incidente sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso del disperso, mentre il maltempo continua a insistere sulla zona. Piogge intense e inondazioni improvvise si sono registrate anche a Wadi Al Saal e nella zona di Shaqra, nella provincia di Santa Caterina. Per il secondo giorno consecutivo, i governatorati del Sinai del Sud e del Mar Rosso, in Egitto, sono colpiti da violenti fenomeni meteorologici e inondazioni improvvise, causati dall'estensione della depressione stagionale del Mar Rosso. Nel governatorato del Mar Rosso, a Wadi Lahmi, a sud di Marsa Alam, ondate d'acqua sono scese dalle montagne verso il mare, senza tuttavia interrompere la circolazione stradale. Mohamed Riad, direttore del centro di controllo della Rete nazionale, ha riferito che proseguono le operazioni di rimozione dei sedimenti e che sono in corso i lavori di ripristino della strada Marsa Alam-Berenice. Si prevede che le precipitazioni proseguano fino a domani, per poi diminuire gradualmente d'intensità.
Piogge torrenziali e inondazioni nel Sinai, almeno un morto e un disperso
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