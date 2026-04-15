Piogge nel Piceno, crolla muro di sostegno e auto sommersa dai detriti

ASCOLI PICENO, 15 APR - Le abbondanti piogge che stanno interessando il territorio del Piceno dalla notte scorsa, e proseguono stamattina, hanno provocato, intorno alle ore 8, il crollo di un muro di contenimento nel quartiere di Porta Romana, ad Ascoli Piceno, in piazza Cecco d'Ascoli, accanto alla chiesa del Santissimo Crocifisso. Il cedimento ha interessato un'area esterna adibita a orto con ulivi. Nel crollo è rimasta coinvolta un'auto in sosta, completamente sepolta dai detriti e andata distrutta. Danneggiata anche una seconda vettura parcheggiata a pochi metri, ma in modo meno grave. Al momento non risultano persone coinvolte né feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito al crollo e dato immediatamente l'allarme. L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione in una via particolarmente trafficata nelle prime ore del mattino, arteria di collegamento con il centro storico cittadino. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nella gestione del traffico in entrata e in uscita dal centro.