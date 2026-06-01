Piogge e temporali al centro-nord, allerta gialla in otto Regioni

ROMA, 01 GIU - Il campo di alta pressione ancora presente sulla nostra penisola tende lentamente ad indebolirsi, nella giornata odierna infatti, una prima area di bassa pressione porterà precipitazioni sparse su parte del nord e del centro. Domani, l'arrivo di un secondo e più marcato impulso perturbato di origine atlantica causerà maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e fenomeni temporaleschi localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 2 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli- Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 giugno, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia-Romagna, nonché sui territori di Umbria e Abruzzo.