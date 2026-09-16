ROMA, 16 SET - Piogge da Nord a Sud fino al weekend, poi torna l'alta pressione. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - si registrerà un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni alpine e sul Nord-Ovest, mentre isolate condizioni di instabilità potranno ancora interessare la Sicilia". Le piogge, a tratti diffuse, interesseranno soprattutto il Triveneto e i settori tirrenici mentre nel pomeriggio sono previsti i primi rovesci sull'arco alpino e sulla Liguria e la sera su Piemonte e Lombardia, con locali acquazzoni sul resto del settentrione e sulle zone costiere della Toscana. Non andrà meglio domani: precipitazioni, che potranno superare i 100 millimetri in 24 ore, interesseranno il Friuli Venezia Giulia e, più localmente, Veneto e Trentino Alto Adige. Nel corso delle ore le piogge si estenderanno alle regioni centrali, privilegiando il versante tirrenico. Non solo: su queste regioni temperature massime in calo anche di 6-7°C . Meglio al sud che, temporaneamente protetto da una residua spinta anticiclonica, resterà prevalentemente soleggiato. Venerdì il margine perturbato si sposterà verso Sud e le precipitazioni interesseranno l'intero territorio nazionale. Infine durante il weekend torna l'anticiclone e una residua instabilità interesserà prevalentemente il Sud, in particolare il settore del Basso Tirreno. Nel dettaglio: - Mercoledì 16. Al Nord: arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo rovesci tra Sicilia e Calabria. - Giovedì 17. Al Nord: piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge irregolari. Al Sud: soleggiato. - Venerdì 18. Al Nord: piogge residue. Al Centro: piogge. Al Sud: molto instabile. Tendenza: weekend instabile al Centro-Sud.
Piogge da Nord a Sud fino al weekend, poi torna l'alta pressione
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