VASTO, 09 SET - "I tempi degli incontri sono stati leggermente incrementati e la settimana entrante, dopo dieci mesi, i bambini potranno finalmente tornare a Palmoli, sia pure per poche ore, nei giorni antecedenti l'inizio della scuola, e questa è comunque una bella notizia". Sono le parole con cui l'avvocato della 'famiglia nel bosco', Simone Pillon, commenta l'esito dell'incontro avuto oggi pomeriggio a Monteodorisio (Chieti) con Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, rispettivamente tutrice e curatrice dei tre figli di Nathan e Catherine nominate dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Pillon era accompagnato dai coniugi. La riunione si è tenuta nella sede dell'Ente Capofila d'Ambito Distrettuale (Ecad) per l'Ambito Territoriale Sociale n. 14 "Alto Vastese" di cui Palmoli, paese di circa 800 abitanti, fa parte. I bambini, dal 20 novembre dell'anno scorso, vivono in una struttura protetta a Vasto dove sono stati collocati dal Tribunale per minorenni che ha sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine. "L'odierno incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo - fa sapere Pillon -. I genitori hanno spiegato le loro preoccupazioni finalizzate a prevenire lo stress e il trauma per i bambini e hanno illustrato il loro stile educativo e le loro modalità di dialogo coi figli, che sono state a volte male interpretate. I genitori sono stati poi informati sulle modalità del rientro graduale e sull'inserimento scolastico". Inoltre, "si sono avute rassicurazioni sugli accertamenti in corso per la salute dei bambini e sul coinvolgimento dell'equipe di Neuropsichiatria Infantile nel follow up scolastico - ha aggiunto Pillon -. Si sono infine convenute le nuove modalità di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella vicenda, anche per stemperare il clima e favorire la reciproca comprensione".
Pillon, i 'bimbi del bosco' a Palmoli per poche ore la prossima settimana
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