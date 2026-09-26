VILNIUS, 26 SET - Pietro Umberto Dini, professore ordinario presso l'università di Pisa, ha ricevuto ieri la laurea honoris causa da parte dell'università della Lettonia di Riga. Tra i più importanti esperti mondiali di linguistica baltica, autore di oltre seicento contributi scientifici e traduttore dal lituano e dal lettone, nel corso della sua carriera Pietro U. Dini è stato visiting professor presso l'università dell'Illinois (1998), l'università della California (2000), l'università di Gottinga (2003, 2004) e l'università di Vilnius (2006, 2008). Tra gli svariati riconoscimenti di cui Dini è stato insignito, si ricordano la laurea honoris causa dell'università di Vilnius (2005), il premio "San Girolamo" per la traduzione dell'Associazione lituana dei traduttori letterari (2007), il premio "Janis Endzelins'" dell'Accademia delle scienze della Lettonia (2011) e il premio "Nesk savo tiesa ir tikek" del ministero della Cultura lituano (2016). Martedì 29 settembre, con inizio alle ore 11, Dini terrà presso l'università della Lettonia una lezione magistrale dal titolo "La ricerca sull'Enchiridion prussiano e il 'metodo ermeneutico' tra filologia e linguistica".
Pietro Umberto Dini insignito della laurea honoris causa in Lettonia
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