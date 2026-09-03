BOLOGNA, 03 SET - C'è un quinto giovane fermato per la morte di Nicola Musiani, 54enne deceduto in seguito a un brutale pestaggio di cui fu vittima nella notte tra 18 e 19 luglio a Pinarella, sul litorale Ravennate. Si tratta di un minore residente nella provincia di Forlì-Cesena, per il quale oggi i Carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è ritenuto uno dei presunti autori dell'omicidio di Musiani. Per la stessa vicenda a inizio agosto erano già stati sottoposti a fermo altri quattro giovani, tra 19 e 23 anni d'età. Il provvedimento restrittivo odierno è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha coordinato le attività investigative e avallato le ipotesi ricostruite dai militari dell'Arma. Il minore è stato rintracciato all'interno della propria abitazione. Ora si trova nel carcere minorile bolognese.
Picchiato a morte a Cervia, c'è un quinto giovane fermato
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