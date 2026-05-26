REGGIO CALABRIA, 26 MAG - La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale partecipano più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio, con i suoi fornitori, a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.00 nella sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.
Piazza di spaccio attiva 24 ore su 24, arrestate 32 persone
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