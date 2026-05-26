Piazza di spaccio attiva 24 ore su 24, arrestate 32 persone

REGGIO CALABRIA, 26 MAG - La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale partecipano più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio, con i suoi fornitori, a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.00 nella sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.