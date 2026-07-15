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Pg Cassazione chiede la conferma della condanna per Roggero

ROMA, 15 LUG - La Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. La sentenza è attesa nel pomeriggio.

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