(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 11 SET - Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, intervenendo a un forum dei Paesi Brics a Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno "raggiunto una fase critica e pericolosa". "L'Iran ha subito pesanti sanzioni negli ultimi anni; tali pressioni hanno raggiunto una fase critica e pericolosa negli ultimi mesi, in seguito all'aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran", ha dichiarato Pezeshkian. (ANSA-AFP).
Pezeshkian, 'pressioni sull'Iran sono in una fase critica e pericolosa'
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