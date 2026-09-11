Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Pezeshkian, 'pressioni sull'Iran sono in una fase critica e pericolosa'

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 11 SET - Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, intervenendo a un forum dei Paesi Brics a Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno "raggiunto una fase critica e pericolosa". "L'Iran ha subito pesanti sanzioni negli ultimi anni; tali pressioni hanno raggiunto una fase critica e pericolosa negli ultimi mesi, in seguito all'aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran", ha dichiarato Pezeshkian. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...