NEW YORK, 23 SET - L'Iran è "stato vittima di terrorismo. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assasinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu e rispondendo a Donald Trump. Dopo le parole del presidente, la delegazione americana ha lasciato l'aula dell'Assemblea.
Pezeshkian, l'Iran è vittima di terrorismo
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