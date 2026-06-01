Pezeshkian, 'l'Iran è pronto a facilitare il transito delle navi giapponesi a Hormuz'

TEHERAN, 01 GIU - Durante una telefonata con la premier giapponese Sanae Takaichi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran è pronta a facilitare il libero transito delle navi giapponesi e a garantire la loro sicurezza nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Irna. "L'Iran è pronto a garantire il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo Stretto, ma il problema principale sono le restrizioni imposte dagli Stati Uniti contro il trasporto marittimo e il commercio dell'Iran", ha dichiarato Pezeshkian. Il presidente ha inoltre aggiunto che "l'Iran è impegnato sulla via della diplomazia per risolvere le questioni in sospeso, ma le altre parti non rispettano i propri impegni, attraverso ripetute violazioni del cessate il fuoco e atti destabilizzanti da parte di Israele, con il sostegno degli Usa".