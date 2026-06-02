Peste suina africana, primo caso in provincia di Cuneo

CRAVANZANA, 02 GIU - C'è un primo caso di peste suina africana (Psa) accertato in provincia di Cuneo. La conferma è arrivata dal Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus, che ha riscontrato la positività al virus su un esemplare di cinghiale rinvenuto nel territorio comunale di Cravanzana, in Alta Langa. Si tratta del primo episodio ufficialmente rilevato nel Cuneese, finora rimasto indenne nonostante la presenza della malattia nei territori confinanti. Negli ultimi mesi infatti numerosi casi erano stati registrati nelle vicine province di Alessandria e di Savona, evidenziando una progressiva espansione del quadro epidemiologico verso il Piemonte meridionale. La peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini domestici e cinghiali, ma non è trasmissibile all'uomo. La sua diffusione rappresenta tuttavia una grave minaccia per il comparto suinicolo, con pesanti conseguenze economiche e sanitarie. Nelle prossime ore sono attese le determinazioni delle autorità competenti in merito alle misure di contenimento e alle eventuali restrizioni che potrebbero interessare l'area del ritrovamento.