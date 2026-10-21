LIMA, 21 OTT - Il Senato del Perù ha approvato la delega di poteri legislativi al governo della presidente Keiko Fujimori per 90 giorni, limitatamente alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione e gestione degli effetti del fenomeno climatico El Niño. Il provvedimento, riferiscono i principali media locali tra cui El Comercio, è passato con 35 voti favorevoli, 18 contrari e sei astensioni. Il testo comprende 27 misure, sette in più rispetto a quelle approvate dalla Camera dei deputati nel giorni scorsi. In materia di sicurezza, il governo potrà adottare misure contro le estorsioni, gli omicidi su commissione e la criminalità informatica, rafforzare il sistema di intelligence e intervenire sul sistema penitenziario e sui controlli delle armi. Per fronteggiare El Niño, la delega riguarda anche gli aiuti umanitari, il sostegno ai produttori agricoli e l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, compresi ponti, strade e opere contro le inondazioni. L'iter parlamentare è stato accompagnato dalle contestazioni dell'opposizione, che ha sollevato dubbi costituzionali sull'inserimento da parte del Senato di nuove materie rispetto al testo della Camera.
Perù, il Senato concede a Fujimori poteri legislativi su clima e sicurezza
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