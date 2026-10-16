LIMA, 15 OTT - La presidente del Perù, Keiko Fujimori, ha avuto un colloquio telefonico con la leader venezuelana Delcy Rodríguez per coordinare l'espulsione dal territorio peruviano dei cittadini venezuelani senza documenti regolari e avviare la cooperazione sul programma di rimpatrio "Vuelta a la Patria". Lo ha riferito la stessa Fujimori in un messaggio pubblicato su X. La presidente ha spiegato che i ministri degli Esteri dei due Paesi stanno già lavorando ai protocolli necessari per effettuare i rimpatri per via aerea, in modo ordinato e sicuro, ringraziando il governo venezuelano per la disponibilità a collaborare. Rodríguez ha definito la conversazione "cordiale" e ha espresso l'interesse di Caracas a rafforzare i meccanismi per consentire il ritorno in sicurezza dei cittadini venezuelani in patria attraverso il programma "Vuelta a la Patria", senza menzionare esplicitamente le espulsioni. Il colloquio si è svolto pochi giorni dopo che il ministro degli Esteri peruviano, Alfonso Carlos Espá, aveva subordinato il pieno ripristino delle relazioni diplomatiche con Caracas alla liberazione di tutti i prigionieri politici, alla definizione di un calendario elettorale trasparente e verificabile e a progressi sul fronte dei diritti umani e delle libertà democratiche.
Perù, Fujimori coordina con Rodríguez espulsione venezuelani irregolari
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLIMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...