LIMA, 24 AGO - La presidente peruviana Keiko Fujimori ha confermato di aver incontrato l'imprenditore argentino Damián Valenzuela Mayer l'11 luglio in una spa di Lima, dopo le rivelazioni del settimanale "Hildebrandt en sus Trece". Fujimori ha spiegato durante una diretta su TikTok che Valenzuela è una delle persone straniere che l'hanno aiutata durante la campagna elettorale, definendolo di fatto un collaboratore volontario, insieme ad altri due sostenitori. "Voglio confermare che l'11 luglio, effettivamente, prima che assumessi la presidenza, sono andata alla spa Tomiko", ha dichiarato la presidente rispondendo alle domande degli utenti sul rapporto pubblicato dal settimanale. Fujimori ha inserito Valenzuela tra le sue "amicizie" straniere che hanno collaborato alla campagna, sottolineando di aver apprezzato le loro competenze e il loro aiuto volontario. La presidente ha però negato categoricamente qualsiasi relazione sentimentale con l'imprenditore argentino. Ha affermato che da tempo le vengono attribuite diverse relazioni e ha ribadito che il suo impegno, iniziato con l'insediamento del 28 luglio, è "con il Perù" per i prossimi cinque anni. Valenzuela, dal canto suo, ha annunciato azioni legali contro il giornalista César Hildebrandt e l'autore dell'articolo Eloy Marchán, accusandoli di presunta diffamazione aggravata. Il suo legale David Torres ha già inviato una lettera notarile e minacciato una querela penale in caso di mancata rettifica.
Perù, Fujimori conferma l'incontro con l'imprenditore argentino Valenzuela
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