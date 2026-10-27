LIMA, 27 OTT - Una delegazione del Vaticano è arrivata a Lima per verificare le misure di sicurezza e gli aspetti logistici in vista della visita di papa Leone XIV, prevista in Perù dal 12 novembre. Il gruppo, giunto il 26 ottobre presso la Nunziatura apostolica, ha avviato oggi i sopralluoghi nel centro storico della capitale, accompagnato da rappresentanti della Chiesa e da funzionari dello Stato. Lo riferisce El Comercio precisando che le ispezioni hanno interessato la cattedrale di Lima, il Palazzo municipale e il Palazzo del Governo, oltre al Santuario delle Nazarenas. I delegati hanno esaminato gli accessi, i percorsi di entrata e uscita e le aree che potrebbero essere utilizzate dal Pontefice durante gli spostamenti. Nella cattedrale, rimasta temporaneamente chiusa al pubblico, la delegazione ha verificato anche la disposizione delle tribune e gli accessi interni. I rappresentanti della Santa Sede, accompagnati da personale del ministero degli Esteri e della Direzione generale del Protocollo di Stato, proseguiranno i sopralluoghi nelle province di Cusco, Pucallpa, Chiclayo e Cajamarca, fino a Santa Cruz de Succhabamba. La missione in Perù si concluderà il 2 novembre, prima della partenza della delegazione per l'Argentina. Al termine delle verifiche, le autorità statali e l'arcidiocesi presenteranno un rapporto conclusivo sugli accordi organizzativi.
Perù, delegazione vaticana a Lima per preparare la visita di Leone XIV
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