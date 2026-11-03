LIMA, 02 NOV - La presidente peruviana Keiko Fujimori ha lanciato l'allarme per l'intensificarsi delle piogge nel nord del Paese, avvertendo che il Perù si prepara ad affrontare un episodio di El Niño di intensità straordinaria. La presidente ha presieduto una riunione di emergenza nel Centro operativo nazionale per le emergenze (Coen), dopo le forti precipitazioni registrate nei dipartimenti di Tumbes e Piura. Secondo il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia (Senamhi), nelle ultime ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in entrambe le regioni, quantitativi definiti senza precedenti per questo periodo dell'anno. La responsabile dell'istituto, Grinia Ávalos Roldán, ha avvertito che tra il 5 e il 7 novembre è attesa una nuova ondata di precipitazioni intense, mentre per il 7 e l'8 sono previste piogge particolarmente abbondanti. Il governo, rende noto El Comercio, ha mobilitato l'esercito e la protezione civile per distribuire aiuti umanitari e intervenire nelle zone colpite. A Zarumilla, nel dipartimento di Tumbes, le precipitazioni hanno già provocato circa 700 sfollati e l'allagamento di 150 abitazioni.
Perù: allarme per piogge eccezionali al nord, atteso El Niño straordinario
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