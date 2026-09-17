ROMA, 17 SET - Persiste ii fronte perturbato al Centro-Nord, con piogge e locali temporali. Da domani il maltempo colpirà anche il Sud. A confermare le previsioni Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Sono previste - sottolinea - precipitazioni a tratti persistenti su Triveneto, Liguria, 'Alta Toscana e Lombardia, e fenomeni diffusi su gran parte del Settentrione. Le regioni meridionali, invece, rimarranno temporaneamente protette dall'alta pressione, con temperature massime fino a 30°C". Al Nord, di contro, si registrerà un calo termico di almeno 5°C, più marcato nelle aree interessate dalle piogge, che risulteranno a tratti anche consistenti. Domani l'instabilità coinvolgerà gradualmente l'intero territorio nazionale. I modelli indicano precipitazioni sparse al Nord e su gran parte del Centro, in progressivo spostamento verso il Meridione, dove i primi fenomeni interesseranno la Sicilia e la Campania per poi estendersi ai restanti settori. Nel corso del fine settimana il quadro instabile rimarrà concentrato al Sud e su parte delle regioni centrali, mentre al Nord prevarrà il tempo asciutto. In particolare sabato si prevedono precipitazioni sparse al Centro-Sud e nuvolosità residua al Settentrione; domenica le piogge si limiteranno al Meridione, con maggiore frequenza tra Sicilia e Calabria, e localmente al Medio Adriatico, all'interno di un contesto generale in progressivo miglioramento. Nel dettaglio: - Giovedì 17. Al Nord: piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge irregolari. Al Sud: soleggiato. - Venerdì 18. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: molto instabile. Al Sud: instabile con piogge e temporali. - Sabato 19. Al Nord: nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: variabile con qualche locale pioggia. Al Sud: piogge sparse, forti in Sardegna. Tendenza: domenica instabile al Sud, tempo soleggiato altrove.
Persistono le piogge al Centro-Nord, da domani instabilità anche verso il Sud
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