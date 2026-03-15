Pericolo valanghe, in Piemonte chiuse alcune strade

VERCELLI, 15 MAR - Piogge in pianura e nevicate intense su parte dell'arco alpino in Piemonte: ad Alagna (Vercelli) il maltempo delle scorse ore ha portato in paese più di un metro di neve fresca. Proprio nel Vercellese, in Valsesia, a causa del pericolo valanghe, la Provincia segnala la chiusura della strada provinciale 10 nel tratto Rimasto-Rima, della 124 che collega frazione Ferrate con Carcoforo, e della 82 tra frazione Piana e Rassa. Per lo stesso motivo anche Anas ha chiuso temporaneamente alcuni tratti della rete stradale di propria competenza, in particolare nel Verbano-Cusio-Ossola. Nella giornata di oggi è in vigore un'allerta arancione per valanghe di Arpa Piemonte a nord del territorio regionale, gialla per neve e valanghe sui settori nord-occidentali e nel Cuneese, gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale. In particolare, la strada statale 337 della Val Vigezzo è chiusa al traffico dal chilometro 19 al km 29,680 a Trontano (Vco) a causa delle fitte nevicate in corso con conseguenza caduta di rami sul piano viabile. La strada statale 549 di Macugnaga è temporaneamente chiusa dal km 9,950 al km 10,150, e dal km 11,950 al km 12,150 a Colasca e Castiglione (Vco). La chiusura è stata attivata per l'allerta meteo arancione secondo quanto previsto da un'ordinanza Anas. La strada statale 33 del Sempione è chiusa al traffico dal km 141 al km 144,430 in località Iselle (Vco) come la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza (Vco) dove permane la chiusura al traffico. Le chiusure sono state attivate secondo quanto previsto da un'ordinanza Anas in caso di pericolo di valanghe. La regolare transitabilità - fa sapere Anas - sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito.