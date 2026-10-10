Per il Columbus Day Mamdani evoca il deputato socialista Vito Marcantonio

NEW YORK, 10 OTT - Zohran Mamdani replica a Donald Trump nel messaggio agli italo-americani per il Columbus Day 2026: il sindaco socialista di New York anziché ricorrrere a Cristoforo Colombo come aveva fatto ieri il presidente Usa, ha evocato la figura di Vito Marcantonio, il deputato italo-americano che per sette legislature rappresentò il distretto allora italo-americano di East Harlem facendosi ripetutamente rieleggere per conto dell'American Labor Party, un 'terzo partito' ispirato all'idea che i lavoratori avessero gli stessi interessi dei padroni nel successo della libera impresa. "Marc, come era soprannominato fu uno dei protagonisti della sinistra del Novecento: si batté per allargare la social security e i sussidi di disoccupazione per chi era rimasto escluso dal New Deal. Fu un pioniere dei diritti civili e introdusse una delle prime proposte di legge contro la discriminazione razziale in Congresso. Servì al Congresso più' a lungo di qualsiasi altro parlamentare di un terzo partito del suo trempo, prova che forme diverse di politica non sono possibili ma popolari", ha detto Mamdani. Il sindaco ha reso omaggio all'immigrazione italiana a New York ricordandone i difficili inizi: "Arrivarono qui con speranza, sogni e la fiducia nella promessa della nostra nazione, ma come molti prima di loro incontrarono difficoltà e discriminazioni. Per sopravvivere accettarono i lavori peggiori e più pericolosi, scavando i tunnel della nostra metropolitana, costruendo i ponti e lavorando sfruttati nelle fabbriche cittadine". Ieri Trump, a meno di quattro settimane dalle elezioni di midterm, aveva fatto appello al voto degli italo-americani in nome di Colombo attaccando "i comunisti della sinistra radicale" che odiano l'esploratore e "vogliono abolire il Columbus Day". Trump ha aggiunto che ""questi squilibrati che si candidano sono tutti contro Cristoforo Colombo. Ma vi dico una cosa: resteremo qui ancora per quasi due anni e mezzo. E Colombo sarà protetto come nessuno è mai stato protetto prima".
Per il Columbus Day Mamdani evoca il deputato socialista Vito Marcantonio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...