NEW YORK, 20 SET - Molti ex consiglieri di Kama Harris sono convinti che l'ex vicepresidente cnon correrà nel 2028. Harris è al momento in testa ai sondaggi fra i papabili candidati democratici, ma ha ammesso di non aver ancora deciso se voler correre o meno. Secondo quanto riporta Axios, molti dei suoi ex consiglieri ritengono che non si candiderà e che sta facendo campagna per le elezioni di metà mandato solo per restare rilevante.
Per i suoi ex consiglieri Kamala Harris non correrà nel 2028
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