LIMA, 05 LUG - Il comune di Lima ha disposto l'esposizione obbligatoria della bandiera nazionale su abitazioni, edifici e attività commerciali del centro della capitale dal 15 al 31 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 205mo anniversario dell'indipendenza del Perù. Il provvedimento, si legge nell'ordinanza, mira a promuovere il senso civico e il rispetto dei simboli nazionali e la bandiera dovrà essere collocata nella parte superiore centrale degli immobili, fissata a un'asta, e non potrà essere esposta se deteriorata, sporca o modificata. La violazione dell'obbligo comporterà multe di 1.375 soles (353 euro) nel centro storico e di 550 soles (141 euro) nel resto della città, mentre l'uso offensivo o l'alterazione del vessillo potrà essere sanzionato fino a 5.500 soles (1.413 euro). Prima dell'applicazione delle sanzioni, il Comune avvierà una fase di controlli e attività informative per favorire il rispetto della disposizione.
Per festa nazionale Lima impone l'esposizione della bandiera, multe fino a 1.400 euro
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