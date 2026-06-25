NEW YORK, 25 GIU - Per festeggiare il 250esimo compleanno dell'America, la New York Public Library offre un assaggio di storia presentando una ricetta della birra risalente a oltre due secoli fa, ideata da George Washington. La biblioteca ha collaborato con il birrificio locale Talea Beer Co. per ricreare la ricetta del 1757 per la cosiddetta "small beer" (birra leggera), una bevanda a bassa gradazione alcolica utilizzata per dissetare le truppe di stanza al fronte durante la Guerra dei sette anni. Meredith Mann, curatrice ad interim dei manoscritti presso la Nypl, ha osservato che "le birre a bassa gradazione stanno tornando di moda", e il responsabile della produzione di Talea, Eric Brown, ha spiegato che realizzare la ricetta originale ha richiesto di abbandonare le tecnologie e i metodi di produzione moderni, concentrandosi sulla ricerca di ingredienti storicamente il più possibile fedeli agli originali. Talea e la Nypl non serviranno al pubblico la ricetta originale di Washington, ma il birrificio locale ha creato una propria 'Liberty Lager', ispirata alla birra artigianale prodotta in casa dal primo presidente degli Stati Uniti. Si tratta di una amber lager dal profilo più adatto al grande pubblico che sarà disponibile presso rivenditori locali e nelle cinque birrerie di Talea sparse per la città. La 'Washington's Beer' che riproduce fedelmente la ricetta del 1757, invece, verra' servita dalla Public Library durante gli eventi dell'estate dedicati ai 250 anni degli Stati Uniti.
Per 250mo anniversario Usa Ny Public Library ricrea la birra di George Washington
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...