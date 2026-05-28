Pentito, 'il 10% dei soldi della droga finiva a Messina Denaro'

PALERMO, 28 MAG - Sui traffici di droga milionari che il narcos Giacomo Tamburello faceva in tutta Europa Matteo Messina Denaro prendeva il 10% e la stessa percentuale pretendeva dai costruttori, dai produttori di vino e olio e dalle imprese del territorio. A raccontarlo agli investigatori che oggi hanno arrestato Tamburello, l'ex moglie e il figlio, è il pentito Vincenzo Spezia, boss della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. "I soldi i Tamburello li hanno sempre dati a Matteo Messina Denaro perché altrimenti li ammazzava. Sono a conoscenza che la percentuale del 10% gli veniva data per ogni carico di droga che arrivava dal Marocco- ha detto ai pm di Palermo - Era a conoscenza dei carichi e del loro arrivo perché era amico di quelli che smerciavano la droga una volta che questa dalla Spagna arrivava a Brescia… e da lì veniva smerciata in tutta Italia". Il collaboratore parla di un vero e proprio rapporto societario tra il padrino e il narcos che gestiva i traffici internazionali di stupefacenti anche nell'interesse dell'associazione mafiosa.