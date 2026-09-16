(ANSA-AFP) - PECHINO, 16 SET - La Cina esorta Iran e Usa a mantenere un approccio "razionale" nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a "salvaguardare" i diritti dell'Iran. Lo riferiscono le informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo iraniano Abbas Aragchi. "La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti e interessi dell'Iran", ha detto Wang ad Araghchi durante l'incontro nella capitale cinese. "Incoraggiamo Iran e Usa a mantenere razionalità e moderazione", ha aggiunto. (ANSA-AFP).
Pechino, pronti a salvaguardare i diritti di Teheran
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