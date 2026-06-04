Pechino, le affermazioni di Rubio su Tiananmen distorcono i fatti storici

PECHINO, 04 GIU - Il segretario di Stato Marco Rubio distorce i fatti a proposito di quanto accaduto a Piazza Tiananmen, a Pechino, il 4 giugno 1989. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, riprendendo le parole di Rubio secondo cui la censura non avrebbe potuto "cancellare" la repressione del 1989. "Le osservazioni errate formulate dalla parte statunitense distorcono i fatti storici, diffamano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e costituiscono un'ingerenza negli affari interni del Paese", ha dichiarato Mao aggiungendo che la Cina "è fortemente insoddisfatta di ciò".