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Paura su volo Ryanair in Grecia, passeggero rischia di essere risucchiato

ROMA, 10 LUG - Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air: un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L'aereo, in volo da Salonicco verso Memmingem, in Germania, è quindi stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti.

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