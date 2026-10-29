IL CAIRO, 29 OTT - Un cobra è stato rinvenuto in un'aula di una scuola elementare di Fayoum, in Egitto, a circa 130 chilometri di distanza dal Cairo, seminando il panico tra gli alunni e gli insegnanti ma, fortunatamente, senza danno alle persone. Lo riporta il quotidano El Balad. L'episodio, aggiunge il quotidiano, ha portato alla luce lo stato di degrado dell'edificio, la scuola primaria Mahfouz Sharif, situata nel villaggio di Jabla, privo anche di recinzioni in grado di proteggere gli alunni da rettili o altri animali. Secondo una testimonianza, non era la prima volta che serpenti e altri animali si sono introdotti all'interno dell'area scolastica. Il personale della scuola è intervenuto tempestivamente per gestire la situazione, riuscendo a uccidere il cobra, e garantendo la sicurezza dei presenti. E' stata comunque chiesta una ispezione e una ristrutturazione completa dell'edificio, realizzato negli anni '70 per iniziativa delle famiglie della zona.
Paura a scuola in Egitto, un cobra trovato in un'aula di un istituto elementare
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