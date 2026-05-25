Passante ferito al petto da una fiocina scagliata da un'auto nel Bergamasco

- BERGAMO, 25 MAG - Un uomo di 59 anni è rimasto ferito oggi, in provincia di Bergamo, da una fiocina da pesca, mentre si trovava nel parcheggio dell'Iperal di Carvico. A colpirlo è stato un uomo che si trovava in auto. Secondo quanto è stato ricostruito, si sarebbe avvicinato al cinquantanovenne - che era con un'amica ed entrambi stavano tornando all'auto dopo aver pranzato in zona - e avrebbe abbassato il finestrino della vettura per far partire il colpo, che ha raggiunto il pedone in pieno petto. In zona era presente anche una dottoressa, che ha subito soccorso il ferito, poi portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un'ambulanza. Non è in pericolo di vita. Illesa l'amica. Sulla vicenda indagano i carabinieri.