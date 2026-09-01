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Pasdaran, 'uccisi numerosi membri delle forze Usa in un raid in Giordania'

ROMA, 01 SET - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver condotto un attacco balistico contro le caserme dei Marines statunitensi a Camp Titin, una base militare vicino ad Aqaba, in Giordania. In una dichiarazione diffusa dall'emittente iraniana Irib, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver ucciso numerosi membri delle forze statunitensi e di aver distrutto "diverse installazioni ed elicotteri d'attacco nemici" all'interno del campo. Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre dichiarato che la loro rappresaglia continuerà.

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