TEHERAN, 01 NOV - "Le Guardie Rivoluzionarie hanno inserito nel proprio programma l'individuazione di nuovi obiettivi e la pianificazione di operazioni per nuovi scenari geografici". Lo ha dichiarato il portavoce del corpo, Hossein Mohebi. Il recente ordine impartito in tal senso dalla Guida, Mojtaba Khamenei, ha aperto un nuovo capitolo riguardo ai possibili conflitti futuri dell'Iran, ha affermato Mohebi ai microfoni della televisione di Stato, aggiungendo: "In un eventuale scontro con gli Stati Uniti non esistono limiti geografici. È stato definito un ampio teatro d'azione per infliggere danni al nemico e ottenere una piena capacità di deterrenza; in questo modo, d'ora in avanti, nessun Paese sarà in grado di assumere una posizione politica ostile nei confronti dell'Iran, né tantomeno di nutrire mire sul suo territorio".
Pasdaran, 'stiamo individuando nuovi obiettivi e scenari per le operazioni belliche'
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