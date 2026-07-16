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Pasdaran, colpita una base area statunitense in Giordania

TEHERAN, 16 LUG - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici, in risposta a quello che hanno descritto come un attacco Usa nei pressi di un ospedale oncologico pediatrico in Iran. Secondo quanto riportato sul proprio sito web, i pasdaran hanno affermato che le forze statunitensi avrebbero "utilizzato basi aeree situate in Giordania per colpire varie zone dell'Iran, comprese le vicinanze di un ospedale oncologico pediatrico", e che la propria forza aerospaziale avrebbe risposto "lanciando due ondate di attacchi missilistici" contro le basi in Giordania.

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