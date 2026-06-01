Pasdaran, 'colpita e distrutta base aerea Usa'

ROMA, 01 GIU - "Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan". Lo scrive su X l'agenzia Mehr.