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Pasdaran, 'colpita e distrutta base aerea Usa'

ROMA, 01 GIU - "Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan". Lo scrive su X l'agenzia Mehr.

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