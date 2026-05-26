Pasdaran, abbattuto un drone Usa in entrata nel nostro spazio aereo

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 26 MAG - I Guardiani della Rivoluzione affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato di aver identificato "aerei da combattimento e droni americani invasori", un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone e un aereo da caccia statunitense alla fuga. "Le Guardie Rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca", aggiungono. (ANSA-AFP).