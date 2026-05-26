Parte da Palermo la campagna per i 65 anni di Amnesty international

PALERMO, 26 MAG - Si chiama "Oltre l'abisso: la tutela dei diritti è la sola igiene del mondo" la campagna nazionale con la quale Amnesty International festeggia i suoi 65 anni di vita. Una campagna che parte da Palermo e che vede come fulcro l'opera "Passepartout for freedom" dell'artista Arrigo Musti, che sarà esposta fino al 30 ottobre nella sala delle armi di palazzo Steri. "Amnesty nasce il 28 maggio del 1961 - spiega Roberto Zampardi, presidente della fondazione Amnesty International Italia - è un'opera estremamente significativa che riassume in una sola immagine il nostro lavoro. Raffigura delle mani legate, una candela che arde e una proiezione sul un mondo che si colora di giallo, il nostro colore. Vuole essere l'auspicio alla realizzazione utopica di un mondo che basato sui diritti umani, il tutto dentro il buco di una serratura, perché il compito di Amnesty è quello di mantenere vivo uno sguardo anche oltre le porte delle segregazioni. Dall'opera sono state tratte cento serigrafie che verranno messe in vendita sul sito della fondazione Amnesty e poi abbiamo pensato anche ad un poster con su scritto: la protezione dei diritti umani è l'unica igiene del mondo". L'opera di Musti prende spunto da un motto del poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti "la guerra, sola igiene del mondo" che però in questa occasione si trasforma nella frase adottata nel poster. "Il quadro è realizzato con un alluminio molto leggero dalle dimensioni di 110 x 140 - spiega Arrigo Musti - dopo l'esposizione palermitana contiamo di farla viaggiare in giro per l'Italia. Vogliamo fare una campagna che possa dare un contributo a tenere accesa la fiamma di Amnesty: le mani nel quadro sono racchiuse, legate, ma in realtà stanno per essere slegate da una candela che lentamente, ma inesorabilmente, sta corrodendo le funi che le legano".