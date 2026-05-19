Parolin, 'Santa Sede lavora con l'Ue per essere artigiani di pace

STRASBURGO, 19 MAG - "Oggi la pace è minacciata da più parti. Tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Ue e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede". Lo ha detto in Aula a Strasburgo il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine europeo al merito. "Nell'accogliere con gioia questa onorificenza desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana, ed essere insieme, artigiani di pace, a beneficio della nostra Europa e del mondo intero", ha sottolineato Parolin tra gli applausi della Planaria.