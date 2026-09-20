ROMA, 20 SET - L'uso di pelli d'orso vere per confezionare i tradizionali berrettoni delle guardie reali britanniche "è impossibile da giustificare" al giorno d'oggi e dunque è urgente trovare un'alternativa consona "agli standard etici contemporanei": è l'argomento usato da un gruppo di parlamentari del Regno Unito che potrebbe far avere i giorni contati a uno degli elementi più iconici associati all'immaginario di Buckingham Palace. La richiesta, contenuta in una lettera firmata da 18 deputati e un membro della Camera dei Lord rappresentanti di tre partiti (Laburisti, Liberal Democratici e Verdi), è stata fatta pervenire in settimana al ministro della Difesa Luke Pollard, come raccontato da diversi media britannici, e nelle ultime ore, anche dalla Cnn. L'esortazione al governo è dunque di trovare materiali sintetici per sostituire le pellicce d'orso usate finora per fabbricare i cappelli, "in linea con l'impegno del governo a promuovere il benessere degli animali". Al momento, vengono usare pelli veri provenienti da abbattimenti di orsi autorizzati in Canada. Citato da Sky News, un portavoce ministeriale ha dichiarato che il ministero "appoggia la sostituzione dei cappelli di pelliccia d'orso con un'alternativa in pelliccia sintetica" e che ha già avviato prove per valutare la qualità di queste potenziali alternative. Il precedente governo conservatore, aggiunge Sky News, aveva affermato di aver valutato materiali sintetici sostitutivi, senza tuttavia riuscire a individuare un'opzione adeguata.
Parlamentari Gb chiedono lo stop ai cappelli d'orso delle guardie reali
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