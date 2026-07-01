ASUNCION, 01 LUG - I governi di Paraguay e Cile hanno ribadito oggi l'agenda comune dei due Paesi per rafforzare l'integrazione, il commercio e la sicurezza regionale. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diramata al termine dell'incontro tenuto oggi ad Asunción tra i presidenti Santiago Pena e José Antonio Kast. Il documento riflette i principali punti di consenso raggiunti durante l'incontro bilaterale e l'incontro allargato tra le delegazioni dei due Paesi avvenuto a margine del vertice del Mercosur di martedì. Nell'ambito della Dichiarazione congiunta, i due governi hanno concordato tra le altre cose di "rafforzare il dialogo politico in corso e la cooperazione strategica tra i due Paesi; promuovere l'integrazione fisica ed economica del Cono Sud come pietra angolare dello sviluppo regionale; promuovere nuove opportunità commerciali e di investimento; promuovere il Corridoio stradale bioceanico come infrastruttura strategica di collegamento tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico". Siglati anche due memorandum d'intesa per l'eliminazione della la doppia imposizione tributaria e per la cooperazione in materia di prevenzione della tratta di persone.
Paraguay e Cile rafforzano integrazione su commercio e sicurezza
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