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Italia e Estero

Paraguay approva l'accordo Mercosur-Ue, ora attesa la firma del presidente Peña

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ASUNCIÓN, 17 MAR - Il Paraguay ha ratificato in via definitiva l'accordo di libero scambio tra Mercosur e Unione europea, diventando l'ultimo Paese fondatore del blocco sudamericano a completare il processo. La Camera dei deputati ha approvato stasera il testo all'unanimità con 58 voti favorevoli, trasmettendolo all'Esecutivo, tramite il ministero degli Esteri, per la promulgazione e la notifica ufficiale alle parti. Ora si attende solo la firma del presidente Santiago Peña rende noto il sito del quotidiano paraguaiano La Nación. L'intesa, negoziata per oltre venticinque anni, riguarda un mercato di oltre 700 milioni di persone, circa il 25% del Pil globale e punta a rafforzare l'integrazione economica tra i due blocchi, promuovendo commercio, investimenti e cooperazione. Dal Parlamento paraguaiano il trattato è stato definito "storico", per le opportunità di accesso a mercati ad alto potere d'acquisto e per il possibile aumento degli investimenti europei.

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