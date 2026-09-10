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Panama valuta l'assunzione di medici stranieri

PANAMA, 09 SET - Il ministero della Salute di Panama valuta l'assunzione di medici specialisti stranieri per affrontare la carenza di personale nel sistema sanitario pubblico. Il ministro Fernando Boyd Galindo ha confermato l'ipotesi, discussa durante alcune riunioni con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica riguardanti le infrastrutture e le tecnologie per il trattamento dei tumori. Il dicastero ha chiarito che l'eventuale reclutamento dall'estero non penalizzerà i medici panamensi, ma servirà esclusivamente a coprire le posizioni critiche per cui non c'è disponibilità di personale locale qualificato. Le specializzazioni che registrano la maggiore carenza sono cardiologia, anestesiologia e oncologia. Per quest'ultima area clinica, il governo sta portando avanti un processo di regionalizzazione dei servizi con l'apertura di nuovi centri lontano dalla capitale, con l'obiettivo di avvicinare le cure mediche ai pazienti.

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